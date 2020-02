Giochi, fagioli e tanto divertimento: A Vigliano si festeggia il Carnevale con la Pro Loco

Si terranno domenica 16 febbraio i festeggiamenti per il Carnevale organizzato a Vigliano dalla Pro Loco. Dalle 12, anche in caso di maltempo, è prevista la distribuzione della fagiolata davanti all'ingresso della sede dell'associazione in piazza del Mercato. Nel pomeriggio, in piazza Martiri Partigiani, via al Carnevale dei bambini, con giochi, animazione e merenda per tutti dalle 15 alle 18. In caso di maltempo i giochi si svolgeranno nell'Oratorio di Santa Maria Assunta.