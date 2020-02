Fucina Territoriale Biellese ha inaugurato il nuovo anno con una serata a teatro

Sabato 8 febbraio nell’Auditorium Comunale di Gaglianico la Fucina Territoriale e Il gruppo "Gli Scampoli" di Valle San Nicolao, hanno messo in scena la commedia "Tutto Per un Testamento" spettacolo in tre atti dai toni divertenti e a tratti surreali. L’opera è stata proposta nella lingua italiana e Piemontese. La serata molto apprezzata dal pubblico di Gaglianico e non solo, ha fatto registrare un sold out già mezzora prima dell’inizio dell’evento. Un bellissimo risultato ottenuto grazie alla collaborazione del Comune di Gaglianico e alla disponibilità del Sindaco Paolo Maggia e del Vicesindaco Mario De Nile, sempre pronti ad accogliere iniziative culturali.

Ad accogliere gli ospiti i saluti del Presidente della Fucina Luca Stecchi e il padrone di casa il Sindaco Paolo Maggia “La commedia verte sul personaggio chiave della ricca signora Elvira, piena di acciacchi e sempre in procinto di passare, come si dice, a miglior vita, la quale lascerebbe tutti i suoi beni alla nipote Olivia se questa sposasse una certa persona. La famiglia si attiva per favorire tale matrimonio e per invogliare lo sposo predestinato cerca di assecondarne i gusti e le manie. Il finale, come sempre, è stata una sorpresa nella sorpresa”

I bravissimi attori della compagnia Gli Scampoli, hanno interpretato vari ruoli, con delle vere e proprie trasformazioni sul palcoscenico durante i vari atti. Persone spinte dalla passione in comune per il teatro con la voglia di regalare un momento di buon umore, gli artisti che si sono alternati durante lo spettacolo sono: Grazia Lanza, Giulia Cusinato, Beatrice Coda, Jessica Fontanella , Lorella Mora, Sergio Porcellato, Silvio Mazzon, Matteo Boretto, Renzo Parise, Luisa Garbella da sottolineare il lavoro accurato del dietro le quinte di Andrea Piccaluga tecnico dell’audio e delle luci e della regista Gabriella Ozino.

A presentare la serata la cabarettista e scrittrice Francy Ceretta che ha intrattenuto i presenti con bravura e passione regalando veri e propri lampi di magia e cabaret, durante le pause sceniche, facendo risaltare ancora di più la buona voglia di stare insieme in una serata cosi piacevole. L’evento si è concluso con un simpatico omaggio floreale consegnato dal presidente Luca Stecchi e dalle rappresentanti della Fucina Territoriale Morena Tarroni (che si è occupata dei rapporti con le varie istituzioni) e Katia Gallo (referente degli impegni sociali del sodalizio) alle attrici della compagnia.

Al termine della serata è stato ricordato il prossimo impegno del sodalizio, martedì 10 marzo 2020 al Teatro Sociale di Biella, un incontro con finalità sociali che vede protagonista la Fondazione Ema Pesciolino Rosso.