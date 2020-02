Evento Speciale Giovedì 13 febbraio al Biella Jazz Club "Francesco Beccaro Quartet"

Un grande evento speciale al Biella Jazz Club giovedì 13 febbraio alle 21,30, sul palco di Palazzo Ferrero sale il quartetto del biellese Francesco Beccaro, grande bassista apprezzato in tutto il mondo. Sarà accompagnato dal fratello Andrea Beccaro alla batteria, Omri Abramov al sax e Tal Arditi alla chitarra. La data del 13 Febbraio rappresenta un’occasione unica per ascoltare il nuovo progetto di Francesco Beccaro pochi giorni prima che il gruppo registri in studio. Saranno presentati brani originali ed inediti, che spazieranno su tutto il fronte del Jazz contemporaneo.

Le composizioni di Francesco sono state descritte come dei messaggi chiari, carichi emotivamente, nei quali è facile perdersi e lasciarsi trasportare in un mondo sonoro in cui si sentono echi di maestri del genere come Metheny, Mehldau, Zawinul e Scofield, a cui vengono aggiunte contaminazioni provenienti dalle diverse esperienze musicali che Francesco ha avuto l’onore di avere nella sua carriera. Da qui derivano le diverse sfumature pop,rock-blues e funky che caratterizzano le composizioni di Francesco come uniche nel genere.Insieme a lui sul palco saliranno tre musicisti d’eccellenza: non solo accompagnatori ma compositori-band leader di esperienza internazionale, che garantiranno una serata di musica intensa. Martedì 18 il concerto del trio "Olzer D'Auria Zanchi".