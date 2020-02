Conoscere ed usare la mente per avere successo nella vita, appuntamento a Mongrando

Conoscere ed usare la mente per avere successo nella vita. Questo il tema dell'appuntamento che si terrà alle 20,45 di questa sera, 12 febbraio, in via Roma a Mongrando.

"La mente è una parte di noi - si legge nella presentazione della serata -, una dimensione che ci appartiene completamente,una grande ricchezza da cui attingere tante preziose abilità da scoprire,riscoprire, potenziare, allenare e utilizzare per rendere la nostra vita più appagante e realizzante. Per poterne fruire appieno abbiamo però bisogno di conoscerla nelle sue due parti: una funzionale ed una reattiva inconscia. Aumentando le abilità della mente funzionale e sciogliendo gli aspetti limitanti della mente inconscia produrremo un vero e proprio processo di miglioramento nelle varie aree della vita: relazioni, lavoro, salute, sport, espressione di sè, realizzazione".

La conferenza è a ingresso libero e durante la serata verranno presentati il libro "Nel labirinto della mente" di Silvano Brunelli e il corso di studio "Mente Funzionale" condotto da Rosa Bosso Calvetti. Il corso inizierà il 29 febbraio a Netro, nella sede dell'associazione EOS, organizzatrice della serata.