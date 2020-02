Carnevale di Tollegno, venerdì si parte

Il Carnevale di Tollegno, giunge alla 64esima edizione. Anche quest’anno la Pro Loco di Tollegno ha organizzato lo storico Carnevale di Tollegno, evento che si svolgerà dal 14 al 18 febbraio 2020.

Venerdì 14 febbraio ore 20,45 Arrivo in Municipio del Gatto e della Micia; ore 21,15 Sfilata per via Garibaldi accompagnati dalla street band EVA CE' RA; ore 21,30 SPETTACOLO ''di Fuoco e di Luce'' con LuX ArcanA; ore 21,30 serata danzante con LA NUOVA ALLEGRA COMPAGNIA con la partecipazione delle maschere Biellesi e Valsesiane

Sabato 15 febbraio ore 19,45 coloratissima CENA di CARNEVALE; ore 22 Veglionissimo con l'orchestra LUIGI GALLIA Domenica 16 febbraio; ore 10 S.MESSA in Chiesa Parrocchiale in suffragio dei defunti del comitato; ore 11 SFILATA IN MASCHERA per bambini ed adulti; ore 12 Aperitivo in Baita del Gatto; ore 15 Carnevale dei bambini in Baita...giochi per tutti; ore 19,30 APERICENA in Baita accompagnati da PAOLINO & ALESSIA

Lunedì 17 febbraio ore 10,30 Gatto e Micia alla Scuola Materna ed Elementare; ore 15 Distribuzione FAGIOLATISSIMA; ore 15,30 Pomeriggio danzante in baita con SERGIO PERAZZA; ore 21,30 serata in maschera al GRAN BAL DAL LUNES suonerà l'orchestra FRANCESCA MAZZUCCI\TO Premiazione della Maschera più ORIGINALE

Martedì 18 febbraio dalle 9 Visita Gatto e Micia ad anziani ed ammalati.

Per Informazioni e prenotazioni tel. 015421992 - 015 562618- 339 8543653