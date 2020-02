Adolescenti e agenti contro il cyberbullismo

Martedì 11 febbraio 2020, nell Safer Internet Day, più di sessantamila studenti dei cento istituti aderenti, compreso l’istituto Eugenio Bona di Biella, hanno partecipato a un incontro organizzato dalla Polizia di Stato e dal ministero dell’istruzione, riguardante il tema del cyberbullismo.

E’ intervenuto l’ispettore della Polizia postale di Biella, Andrea Andreotti che ha cercato di spiegare agli alunni come utilizzare la rete in modo consapevole e sicuro; nel tempo, si è visto che grazie a questa attività, il numero di cyberbulli è diminuito, così come le attività di sexting.