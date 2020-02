Prodotti sani e a chilometri zero, a Cittadellarte torna il mercatino Let Eat Bi

Il punto vendita di Cittadellarte torna a proporre il mercatino Let Eat Bi che celebra le eccellenze dei produttori del territorio. Fino alle 14 di oggi, 12 febbraio, i produttori partner dell’associazione biellese offriranno degustazioni e assaggi preparati dai titolari delle aziende agricole presenti per tutti i clienti. Per questa edizione inoltre i clienti che faranno acquisti riceveranno dai produttori delle speciali ricette basate sulla merce comprata.

Come di consueto, saranno in vendita frutta, verdura, uova, miele, olio, formaggi, birra, prodotti trasformati e altri prodotti, tutti del territorio; a condurre l’intero mercatino saranno gli aggettivi sano, locale e naturale. Tra salumi, polenta, latticini e colori sgargianti ci si immergerà entrando alla casetta di paglia dove ha sede, in una dimensione a sé stante, dove i sensi si attivano attraverso i profumi emanati dagli articoli presenti e le varietà cromatiche della merce attirano gli sguardi. Si assiste così a uno spettacolo che ha come attori protagonisti i produttori locali, presenti per illustrare ai clienti le unicità della loro merce e la storia delle proprie attività.