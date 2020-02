Atlantide, da 40 anni un riferimento nella comunicazione pubblicitaria

Atlantide è una delle agenzie di pubblicità presenti e operanti nel territorio biellese da più tempo e la sua professionalità poggia sui 40 anni di esperienza nel settore del titolare, Paolo Mander.

Quarant'anni, un lasso di tempo che ha visto passare una grande rivoluzione nel mondo della comunicazione: dai layout realizzati con pennarelli Pantone ed Ecoline e gli esecutivi con grafica e fotocomposizioni incollati su cartoni e coperti da lucidi, (tecniche risalenti agli anni ’80) alla computergrafica degli anni ’90 e all’avvento del web e della diffusione dei siti nella prima decade del nuovo millennio, fino al fenomeno mediatico dei social media, che ha caratterizzato indiscutibilmente l’ultimo decennio.

“Credo di aver vissuto un periodo di evoluzione e di cambiamenti nel mondo della comunicazione davvero unico, che si è sviluppato in un periodo storico relativamente breve - dichiara Paolo Mander - ed è forse proprio questa caratteristica che mi ha fatto mantenere sempre una forte passione e un immutato entusiasmo nel fare il mio lavoro”.

Attualmente Atlantide conta sulla collaborazione di Ellamari Auroila, giovane talento finlandese laureata nella migliore scuola di grafica pubblicitaria in Italia, lo IED di Milano; Franco Aquini, consolidato professionista del web e redattore di uno dei più importanti media online nazionali; Samuel Mander, sviluppatore di progetti settore IT e di piattaforme web dinamiche.

“Il futuro che immagino per Atlantide è puntare sulla qualità e non sulla quantità, attraverso la gestione di progetti medio-piccoli da mantenere strettamente sotto controllo - conclude Paolo Mander - trasferendo tutta la mia esperienza alle generazioni successive e preparando il cambiamento nella gestione dell’agenzia”.

Atlantide si trova in via Ivrea 70, a Biella.

Per info: 015/8496122 - 335/8399193 - info@atlantide.biz.

