Un racconto, una lettera, una poesia in italiano o in dialetto: sono queste le forme per raccontare l'amore e partecipare al concorso "Lettera a San Valentino". La scadenza per presentare gli elaborati, da consegnare alla Cà di Celeste e di Rossa, è fissata per e 12 di sabato 15 febbraio. La partecipazione è gratuita.

La premiazione si svolgerà domenica 23 febbraio alle 16; a seguire un buon rinfresco per tutti i presenti.

Per info: P. Zanotto, 015/2593649 - G.A. Campra 339/5405600