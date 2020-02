Pettinengo piange Pietro Mazzia Piciot capostipite della storica famiglia

Pietro Mazzia Piciot in una vecchia foto di Ottorino Cattozzi mentre stava lavorando per preparare il carnevale

Il paese di Pettinengo piange la scomparsa di Pietro Mazzia Piciot. Aveva 83 anni ed era molto conosciuto anche per la sua bellissima e numerosa famiglia composta da 10 figli. Abitava a frazione Gurgo ed è sempre stato in prima linea nel volontariato del comune della Valle di Mosso. Chi non lo ricorda nell'organizzazione del carnevale e per tanti anni nel direttivo della Sportiva. Poi con il trascorrere del tempo ha concesso spazio ai figli. Lascia la moglie Elena, i figli Gianluca, Giuliano, Damiano, Roberto, Paolo, Irene, Rossana, Daniela, Michele, Laura e le loro rispettive famiglie. Il rosario verrà recitato mercoledì 12 febbraio alle 20 nella chiesa parrocchiale. I funerali si terranno giovedì 13 febbraio alle 15 sempre partendo dalla parrocchia.