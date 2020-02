Clona il bancomat di una cittadina biellese e le ruba centinaia di euro

Clona il bancomat di una cittadina biellese e preleva dal suo conto diverse centinaia di euro. Protagonista dell’accaduto un 27enne di Napoli, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio.

Vittima del raggiro, invece, una 44enne originaria della Romania ma da anni residente nel Biellese, che non appena si è accorta dei movimenti anomali sul suo conto si è rivolta ai militari dell’Arma per sporgere denuncia. Da qui sono scattate le indagini dei Carabinieri di Biella, che in poco tempo hanno individuato e denunciato il giovane.