Candelo e il gioco d'azzardo, è polemica tra maggioranza e minoranza

La recente apertura di una sala giochi a Candelo fa discutere in consiglio comunale. Tutto è partito da una nota pubblicata nei giorni scorsi dal consigliere d’opposizione Elettra Veronese, capogruppo di Candelo per Tutti: “Mentre a Candelo è stata aperta un’altra sala giochi - diceva - il resto del Biellese si interroga sui danni da ludopatia nell’intento di limitarne la diffusione”.

A tal proposito, “molti sindaci biellesi hanno preso posizione sulla proposta di modifica alla Legge Regionale 9/2016, che vorrebbe eliminare il principio della distanza minima dei locali in cui ci sono slot machine e similari da “punti sensibili” quali, ad esempio, luoghi di culto, scuole, impianti sportivi, oratori, ospedali, istituti di credito. Il nostro gruppo è contrario alla modifica della citata legge e chiede, come da interpellanza già depositata, che il sindaco prenda una chiara posizione politica su questo argomento”.

A ciò si aggiunge il fatto che “ad agosto 2019 - spiega Veronese - il primo cittadino di Candelo ha espresso parere favorevole all’apertura della seconda casa da gioco e lo ha fatto in violazione della legge in quanto, a meno di 300 metri dalla sala slot machine, si trova la ben nota Casa per l’Autismo, centro gestito da Angsa e co-finanziato da ASL Biella che accoglie un elevato numero di bambini e adolescenti autistici di tutto il Biellese a cui offre, in collaborazione anche con Domus Letitiae, servizi educativi specifici. Non è dato sapere se Candelo abbia adempiuto all’obbligo di mappatura dei luoghi sensibili previsto dalla Legge 9/16, tuttavia è inimmaginabile e in ogni caso inaccettabile che l’Amministrazione Comunale non abbia considerato la Casa per l’Autismo come un punto sensibile”.

Il gruppo di minoranza sottolinea inoltre che, secondo la legge, il sindaco ha la facoltà di individuare altri luoghi sensibili oltre a quelli indicati dalla norma: “La contiguità alla sala giochi di una farmacia, la natura prettamente residenziale del quartiere (Casa per l’Autismo a parte) erano circostanze più che idonee a rigettare la domanda di apertura della sala giochi, se si vuole seriamente contrastare il GAP. La responsabilità del sindaco va sempre letta come bidirezionale: verso i propri cittadini certo, da tutelare, ma anche verso l’iniziativa imprenditoriale del privato, che alla fine si ritrova danneggiato dalla revoca di un’autorizzazione concessa per errore”.

“La politica della polemica a tutti i costi alla fine non può che far fare l'ennesima brutta figura a chi attacca senza neanche informarsi” ribatte il primo cittadino Paolo Gelone. “Come al solito - dice - noi rispondiamo con i fatti: già a fine gennaio, Candelo è stato uno dei comuni a rispondere all'appello di LiberaBiella e contro la ludopatia ci ho messo la faccia, pubblicando un video che a fine mese è stato proiettato insieme a quello di altri sindaci del territorio durante una serata organizzata da Acli, Arci, Avviso Pubblico, Caritas, Cgil, Cisl, Uil, La Persona Al Centro, Consultorio Familiare, Liberabiella e Voci Di Donne”. Come sottolinea Gelone, all’evento Candelo era presente con l’assessore Selena Minuzzo.

“La ludopatia è la dipendenza dal gioco d’azzardo - conclude Gelone - si parla di vero e proprio gioco patologico che ha ripercussioni significative sulla vita sociale e lavorativa dell’individuo. Il giocatore patologico ha un continuo bisogno di mettersi a giocare, con conseguenze disastrose che portano a forme estreme d’isolamento sociale e depressione fino alla perdita dell’intero contesto sociale, lavorativo e affettivo creando conseguenze gravi anche per la sua famiglia. E Candelo è in prima fila nel combattere con forza questa piaga sociale”.