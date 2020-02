A Gaglianico si amplia il Progetto Orti Urbani

A seguito del grande successo ottenuto dal Progetto Orti Urbani con il quale il Comune di Gaglianico ha messo a disposizione dei cittadini residenti 15 appezzamenti di terreno di sua proprietà in zona Pralino, si riapre il bando per l’assegnazione di 3 nuove unità coltivabili.

L’orto urbano deve essere destinato alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori ad uso esclusivo del nucleo familiare del concessionario, non deve cioè avere scopo di lucro in quanto i prodotti potranno essere destinati solo al consumo familiare o donati a terzi.L’assegnazione, effettuata da apposita Commissione Tecnica, sarà subordinata all’esistenza di particolari requisiti contenuti nel regolamento del bando stesso secondo criteri volti a premiare le famiglie numerose, coloro che non svolgono attività lavorativa retribuita e le persone con disabilità.

Le domande dovranno essere presentate direttamente all’Ufficio Segreteria del Comune di Gaglianico in via XX Settembre 10, entro e non oltre il 2 marzo.