Politiche sociali, nuovo accordo con Aps Bethel Italia: assicurerà sostegno alimentare alle famiglie in difficoltà

Questo venerdì (14 febbraio, alle 11) verrà siglato a Palazzo Oropa il rinnovo dell’accordo di collaborazione tra il Comune di Biella e Bethel Italia, Associazione di Promozione Sociale che opera su tutto il territorio nazionale con proprie filiali e circa 900 volontari che si dedicano alla raccolta e distribuzione di generi non solo alimentari alle famiglie indigenti.

L’accordo precedente prevedeva il sostegno alimentare in favore degli ospiti dei tre alloggi del sistema integrato di seconda accoglienza presenti in città: nel solo periodo da aprile 2018 a dicembre 2019 sono stati distribuiti circa 1800 chili di generi diversi. “In questo nuovo accordo – spiega l’assessore alle Politiche sociali Isabella Scaramuzzi -, abbiamo invece deciso di puntare a individuare nuclei familiari, anche monogenitoriali, per assicurare generi di prima necessità alimentari, e non solo, a nuclei con minori, in assenza di reddito e che non percepiscono altre misure di sostegno tipo RDC”.

Per questi nuclei, valutati secondo precisi criteri dai servizi sociali, il sostegno alimentare rappresenterà un aiuto iniziale ed un modo per riuscire ad approfondire la situazione familiare complessiva. Per queste famiglie il Comune di Biella e l’APS Bethel hanno concordato due diverse modalità operative: con consegna a domicilio per quegli utenti particolarmente fragili e che non hanno mezzi propri oppure con ritiro da parte del nucleo individuato presso la sede dell’APS stessa in giorni e orari che verranno concordati.