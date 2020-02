A Pray tutto pronto per il carnevale

Pray si prepara al Carnevale. Sabato 15 febbraio l’associazione "Borghi & Contrade" preparerà la fagiolata a partire dalle 9,30 che sarà poi distribuita in paese. In occasione di "Giovedì grasso", il 20 febbraio, le maschere faranno visita ai bambini delle scuole e agli anziani della casa di riposo di Coggiola e Crevacuore. Venerdì 21 febbraio invece "Veglionissimo baby" dalle 21 nei saloni della Pro loco. In questa occasione è inoltre prevista la cerimonia di consegna delle chiavi al Mengu e alla Rabicca, le due maschere del paese, interpretate da Gaetano La Rocca e Barbara Zamboni.