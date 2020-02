Tennistavolo: Splendor corsara a Novara, Unipol Sai cade a Baveno

Fine settimana in chiaroscuro per le formazioni di tennistavolo targate Splendor. A Novara nel campionato di D3 la compagine Bau'/Zonco batte per 5 a 3 i locali del T.T Novara dopo un avvincente incontro. 2 vittorie di Erick Marangone e di Marco Ruffanello e un successo di Luca Casanova danno il successo ai cossatesi sempre saldi al quarto posto.Sconfitta invece per Unipol Sai nel campionato di D1 che cedono per 5 a 4 a Baveno contro i lacustri che si impongono alla bella lasciando cosi la formazione biellese fanalino di coda nel girone.