Teens Cossato, che carattere. Buone prove per le giovanili

Undici su undici. Continua la marcia vincente dell'under 13 del Fanton Teens Cossato, che vince 67-44 in trasferta a Trecate e conquista l'undicesima vittoria in altrettante partite stagionali. Contro la seconda forza del torneo, la squadra di coach Riccardo Banderè gioca una partita autoritaria, chiudendo i conti con un ultimo quarto perfetto da 24-12 di parziale. Miglior marcatore Curvà con 19 punti. L'under 13 osserverà ora un turno di riposo.Prossimo match domenica 23 febbraio, derby casalingo contro Ponderano.

Trecate-Fanton Teens Cossato 44-67 (5-11; 18-27; 33-44).

Cossato. Mancin 8, Rolando 5, Zatta 11, Vergnaghi 3, Prina 2, Potenza 4, Curvà 19, Varolo 3, Marinone 3, Loro 2, Comello 6, Foletto 2. Allenatore: Riccardo Banderè.

Vittoria numero cinque in stagione per l'under 14 del Fanton Teens Cossato: la squadra di coach Ermanno Ramella batte 85-48 il fanalino di coda Castellamonte al Pala Aguggia, applaudita anche dal main sponsor Giordano Fanton. Prossimo match domenica alle 11,40 in trasferta contro Venaria, terza forza del girone.

Fanton Teens Cossato-Castellamonte 85-48.

Cossato. Mancin 4, Zatta 4, Prina, Grometto 17, Potenza, Curvà 6, Acquadro 14, Cristilli 2, Tamiazzo 14, Aglietta, Fiorencis 16, Cavagna 8. Allenatore: Ermanno Ramella.

Prova di carattere per l'under 20 Fanton Teens Cossato: contro la capolista Settimo (11 vittorie in 14 partite) la squadra di coach Sergio Salvoni lotta ad armi pari, ma alla fine cede 88-76, uscendo dal parquet del pala Aguggia tra gli applausi dei propri tifosi. Dopo un inizio in salita (19-32 alla prima sirena), bella reazione del Teens, che nel secondo quarto domina 24-14 e poi resta sempre in scia agli avversari. Prossimo match domenica 23 alle 17,30 sul campo del Cus Torino B, penultimo in classifica.

Fanton Teens Cossato-Settimo 88-96 (19-32; 43-46; 65-69). Cossato. Dinoia 8, Lavino 17, Mantello 4, Guelpa 16, Bolano, Curvà 7, Machetto 11, Corongiu 6, Bertoglio 2, Prandi 5, Sellari 4, Anebarou 8. Allenatore: Sergio Salvoni.

Da segnalare anche le vittorie di Esordienti e Aquilotti, oltre a quella della squadra under 16 nella prima fase del tre contro tre ioin the game: Mostini, Galeotti, Pawang e Mitchell si qualificano così alla fase finale. Un week end da ricordare e che tutto il Teens dedica al suo presidente Luciano D'Agostino, che venerdì scorso ha compiuto 65 anni.