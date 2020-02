In Sport-Dynamic Sport Valdilana 10 volte sul podio a Novara

Venticinque atleti in gara e 10 podi conquistati per la squadra agonistica In Sport-Dynamic Sport Valdilana, impegnata domenica 2 febbraio a Novara nella seconda tappa del circuito C.S.I. Piemonte e Valle d'Aosta, memorial Davide Filippini.

In acqua 25 atleti: Ilaria Balma, Luca Foglizzo, Mattia Foglizzo, Simone Leto, Debora Mantovan, Elisa Moretti, Marta Fileppo, Giulia Cortese, Gabriele Napoli, Ludovica Scaglia, Giorgia Tagliani, Matteo Camedda, Alessandro Borio, Malesevic Nikola, Aurora Loro Lamia, Matilde Lesna Maranetto, Viola Scaglia Rat,Francesca Xillo, Lorenzo Yuri Uliana, Francesco Bianco, Samuele Bianco, Vittoria Moretti, Melissa Piana, Francesca Maneia e Chiara Lucano accompagnati dagli allenatori Fabio Filippini, Chiara Ramazzina e Davide Andreotti.

Tre gli ori conquistati: Debora Mantovan nei 50 delfino, Matilde Lesna Maranetto nei 50 delfino ed Elisa Moretti nei 50 rana. Tre argenti: Matilde Lesna Maranetto nei 100 misti, Gabriele Napoli nei 50 delfino, Simone Leto Simone nei 50 delfino). Quattro bronzi: Elisa Moretti nei 100 misti, Debora Mantovan nei 100 misti, Marta Fileppo nei 50 delfino e Foglizzo Luca nei 100 stile libero. Da segnalare la prestazione di Foglizzo, primo atleta triverese ad abbattere il muro del minuto nei 100 stile libero. Il prossimo appuntamento sarà domenica 8 marzo, con la terza tappa del circuito a Novara.