Il candelese Danny Iuliano diventa campione nazionale di flipper sportivo. Andrà ai mondiali

Danny Iuliano, 36 anni candelese, si aggiudica il Circuito nazionale Ics (Italian Championship Series)2019, conquistando l’oro e l’accesso ai prossimi Mondiali che si terranno a giugno a Milano. Il campione azzurro, nello show-room Morlacchi di Milano, è riuscito ad accaparrarsi uno dei maggiori trofei che il nostro Paese mette in palio, primeggiando sugli altri 15 partecipanti.

La qualificazione, è durata un intero anno, e ha portato il candelese ad aggiudicarsi un ulteriore riconoscimento di livello europeo in quanto ha conquistato la finalissima del Circuito Europeo Ecs che si terrà in Germania e quindi l’accesso ai Mondiali in Florida. Dietro di lui in classifica, conquista l’argento il veneto Daniele Baldan mentre al terzo posto Pasquale Grossale che lo vede salire in 21esima posizione nella classifica nazionale.