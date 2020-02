Basket femminile, Bfb under 16 sul velluto con Lapolismile

L'ospite ai Salesiani era una squadra di mezza classifica, ma l'under 16 del Basket Femminile Biellese ha giocato con piena consapevolezza. Con una prova più che convincente, Biella ha surclassato le malcapitate torinesi, che pur hanno tentato di tenere il passo delle padrone di casa per metà gara.

La vittoria finale di 71 a 48 è maturata soprattutto nel terzo quarto. Fino ad allora le ospiti erano riuscite a contenere il distacco di una decina di punti.Ormai non fanno più notizia le ottime prove di Zanforlini, Habti, Arco, Simonetti e le altre ''veterane''. Le note liete arrivano da Justine Sicolo, che dopo un anno di inattività per un brutto infortunio, è rientrata con la sicurezza di chi non ha mai sospeso. Inoltre coach Antona, nell'ottica di crescita delle giovani, ha nuovamente portato in under 16 alcune ragazze della categoria inferiore. Se ormai De Luca è una presenza costante, c'è stato un muovo esordio: Matilde Ceria, classe 2007, ha rotto il ghiaccio con diversi minuti giocati con intensità.

Ora Biella è quarta in classifica. Anche mantenesse questa posizione fino a fine stagione, da regolamento non potrà partecipare alle Final Four. Si candida perciò ad un posto di pretendente per la finale di Coppa Piemonte.

BFB UNDER 16 - LAPOLISMILE TORINO: 71 - 48 (16-12/33-26/60-37).

Bfb: D'Amico 7, Zanforlini 14, Simonetti 8, Sicolo 2, Gentile 6, Arco 10, Antonello 2, Ceria, Habti 11, Peron 8, Peretti 2, De Luca 1. All. Antona