Stasera al Biella Jazz Club tributo internazionale al pianista Bill Evans

Un grandissimo concerto è atteso per stasera, martedì 11 febbraio, alle ore 21,30 al Biella Jazz Club. L'organista francese Ennamuel Bex, il pianista Nico Morelli e il rapper/vocalist americano Mike Ladd per la presentazione dell'album "B2Bill", tributo al grande pianista Bill Evans ospite del Jazz Club negli anni '80.

Un omaggio internazionale "elettronico" e inusuale al grande Bill Evans, riletto e rivisitato sotto un angolatura attuale, attraverso uso di loop machines, vocoider e la voce narrante dello spoken word, hip hopper più famoso al mondo Mike Ladd (Nuyorican Poets Café Slam, Album "Armageddon5" Scratches, "Welcome to the Afterfuture" LP e Vernacular Homicide EP Ozone Music en 2006. Collaborazioni con Saul Williams, Mr Len, Antipop Consortium et Rob Smith e Beauty Party en 2003. .Collabora e incide con il pianista Vijay Iyer) Rappresentante fra i più autorevoli del freestyle a livello internazionale con Arto Lindsay, Marc Ribot.

Il pianoforte di Nico Morelli (Marc Johnson, Enrico Rava, Paolo Fresu, André Ceccarelli, Aldo Romano, Greg Hutchinson, Michel Benita, Stefano Di Battista) al centro del progetto, inevitabilmente connesso alla figura di Bill Evans, ma anche l'Organo Hammond e gli effetti elettronici del pluripremiato Hammondista europeo Emmanuel Bex (Biréli Lagrène, André Ceccarelli, Claude Barthélemy, Stéphane Huchard, Philip Catherine, Aldo Romano, Simon Goubert, Steve Shehan, Michel Portal, Didier Malherbe, Mônica Passos, Géraldine Laurent, Olivier Ker Ourio, Nico Morelli, Mike Ladd, Élise Caron).

Il tutto condito con una dose di ironia e umorismo da tre fra i più rappresentativi musicisti dell'attuale scena del Jazz Internazionale - L’album B2Bill di questo trio é stato premiato dalla critica francese come disco dell’anno 2015, ha ottenuto il premio “Choc” dalla rivista francese JazzMagazine, il premio come miglior album da Hit-Couleurs Jazz, e il premio “Must” dalla radio francese TES Jazz, e premio come miglior disco dalla TV Jazz “Mezzo” -Giovedì 14 il Jazz Club ospita due grandi musicisti Francesco ed Andrea Beccaro in quartetto con il chitarrista e il saxofonista Tal Arditi e Omri Abramov.