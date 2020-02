In ricordo di Carlo Rota fondatore della Protezione Civile Biella in programma molti eventi per il 2020

A Cerrione sarà un 2020 nel ricordo del biellese Carlo Rota fautore e fondatore del Corpo volontari della Protezione Civile di Biella nel 1980 ai tempi del territorio in Irpinia, fondatore del Centro Ricerche Oggetti non identificati, Ricercatore e studioso del Paranormale oltre ad esser stato protagonista, tra i diversi, nella serie televisiva Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo.

Ad organizzare la serie di eventi è il Circolo di Vergnasco, affiliato Csen. Da febbraio a settembre sarà un avvicendarsi di cene, pranzi, spettacoli e tornei di pallavolo. "Questo Memorial lo dedichiamo a questo personaggio stravagante ma anche sensibile, scomparso una decina di anni fa -commentano gli organizzatori-. Per coloro che non lo hanno conosciuto vogliamo raccontare alcuni aneddoti della sua vita". Si parte già domenica 16 febbraio con il tradizionale pranzo sociale. Carlo Rota durante il corso della sua vita si prodigò molto aiutando chi soffriva. Era molto conosciuto e stimato in Sudamerica e in Europa per i suoi studi sulla Quantistica. Proprio il suo spirito altruista lo portò, nel 1980, in occasione del terribile terremoto che sconvolse l'Irpinia a fondare il Corpo volontari della Protezione Civile di Biella.

"Gli attuali volontari del corpo di Protezione Civile del comune assomigliano a lui -commenta il sindaco Anna Maria Zerbola- e sono veramente incredibili. Era una persona molto speciale che amava aiutare il prossimo. Mi spiace solo non averlo conosciuto meglio ma sono contenta e orgogliosa di questa iniziativa in suo onore".