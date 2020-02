Bioglio, con il professor Johnny Dotti per riflettere che l'educazione riguarda l'intera comunità

Mercoledì 19 febbraio alle 20,45 nella Chiesa Parrocchiale di S. Maria Assunta Bioglio sarà presente il professor Johnny Dotti per un'iniziativa promossa da Comune di Bioglio, Parrocchia S.M. Assunta, Associazioni e Consorzio CISSABO. Tema della serata: Educazione: tempo di speranza e libertà. "E' la seconda serata dopo dicembre -commenta il sindaco Stefano Ceffa- e l'idea è quella di costruire una comunità che educhi. Proviamo a fare in modo che il 2020 tutti noi lo dedichiamo all'educazione. Dotti usa un linguaggio semplice ma che sulla sfida 'educazione' il pensiero ce l'ha. Per Bioglio è un grande onore e un'occasione nello stesso tempo. Una serata in cui vogliamo provocare riflessioni. L'invito è rivolto a tutti i sostenitori che l'educazione riguardi l'intera comunità".