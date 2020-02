Ascom Biella e Vercelli unite, nasce la terza forza in Piemonte di Confcommercio

Un progetto che parte da lontano con obiettivo il rilancio di Confcommercio nel Biellese attraverso servizi innovativi per gli associati, mettendo a disposizione le esperienze e competenze dei funzionari a livello associativo. Ieri sera, lunedì 10 febbraio, il primo atto ufficiale con l’assemblea straordinaria dei soci di Ascom Biella: il "sì" per la fusione con Vercelli è stato votato all'unanimità. Alla presenza di un notaio che ne ha certificato il risultato, la votazione è stata di 190 favorevoli e 3 astenuti. Lunedì 17 febbraio si svolgerà il secondo atto di questa iniziativa, vale a dire l’assemblea straordinaria dei soci Ascom di Vercelli, i quali saranno chiamati a votare sulla loro fusione.

“Siamo molto soddisfatti di questo primo passaggio positivo in vista di questa fusione – afferma il presidente Ascom di Vercelli Antonio Bisceglia –. Con questa operazione nasce di fatto il terzo polo piemontese di Confcommercio, dietro a Torino e Cuneo. Resta il passaggio dell'assemblea straordinaria di lunedì prossimo che si terrà a Vercelli, ma sono positivo. Siamo sicuri che con la nostra esperienza e attraverso il radicamento di Ascom Biella, avremo la possibilità di raggiungere il nostro obiettivo: dare un segnale positivo al tessuto commerciale biellese”.

Dello stesso tenore anche le dichiarazioni di Mario Novaretti, presidente di Ascom Biella, che durante il suo intervento ha voluto ricordare i momenti storici dell’associazione che ha guidato per molti anni. “Con la crisi in atto era obbligatorio unire le forze per dare una risposta importante, anche se di fatto stiamo lavorando da tempo a questa fusione – dichiara Novaretti -. C’è in atto una trasformazione continua per quanto riguarda offerta e prestazioni di servizi e i nostri associati potranno goderne. La crisi sta mordendo i piccoli commercianti ed io mi sono sempre battuto per i centri polifunzionali perché la grande distribuzione non si prendesse tutto il mercato. Mi è spiaciuto percepire che qualcuno sia stato felice della chiusura di numerosi negozi. Io, alla mia veneranda età di 78 anni, continuerò a stare vicino all’associazione per dare una mano e combattere la desertificazione”. Appuntamento il prossimo lunedì 17 febbraio con la seconda votazione per il gruppo Ascom Biella e Vercelli.