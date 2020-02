Le forti raffiche di vento stanno martoriando il biellese e i Vigili del Fuoco sono impegnati in diverse zone della provincia. In zona Netro e Graglia sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza una zona su cui si erano abbattuti degli alberi che hanno compromesso le linee aeree dell'Enel.

Ad ora diverse squadre sono al lavoro in tutta la provincia.