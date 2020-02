Biella - Le forti raffiche creano diversi disagi in città e provincia

Disagi in città per le raffiche di vento che investono il Biellese dalla nottata di martedì 11 febbraio. Si segnalano situazioni di pericolo in diverse vie cittadine per alberi o rami caduti. La Polizia locale e i Vigili del Fuoco stanno intervenendo al parcheggio del Bellone angolo con via Mantegazzi per una pianta di medio fusto che si è inclinata e deve essere abbattuta.

Situazioni simile, forse anche più grave, in via dei Tigli angolo via Ivrea dove il vento ha spezzato un grosso ramo che cadendo ha tranciato i fili dell'illuminazione pubblica. Si segnala anche un situazione anomala in via Masserano Calaria al Vandorno. Anche in provincia si segnalano interventi a Netro, Pollone.