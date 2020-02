Per consentire il lavori di sistemazione di una grondaia pericolante, la Polizia locale ha chiuso al traffico viale Macalle in direzione piazza Adua all'altezza della rotonda con via Rosselli. Introno alle 11 sono intervenuti i Vigili del Fuoco con l'autogrù per sistemare e eliminare il pericolo di un pezzo di grondaia di un condominio staccata dal tetto causa il vento che da stanotte imperversa sul Biellese. Il disagio per gli automobilisti è durato il tempo necessario per le operazioni.