Carnevale dei Sardi a Biella sulle note del “trallallero”

Sabato 15 febbraio, alle ore 21, presso il salone biblioteca del Circolo sardo, serata con il Carnevale degli adulti. In apertura, verrà proposto “su trallallero”, canto di divertimento di origine rurale, intonato in Sardegna in diverse ricorrenze di festa familiare e paesana. Per l’esecuzione, affidata alle “Voci di Su Nuraghe”, dirette di Roberto, Perinu e accompagnamento musicale di Valentina Foddanu, sono state composte apposite quartine, alle quali sarà possibile aggiungerne altre, improvvisandole tra i presenti.

Quello sardo è canto corale ancora vivo, lontano da fossilizzazioni di analoghi canti di osteria presenti in terraferma ma oramai musealizzati e identificati lo stesso nome, sebbene con basi melodiche diverse, come il noto “trallallero Argentina”, intonato al porto, sotto la lanterna in occasione di una delle tante partenze di migranti italiani che affrontavano l'oceano.La serata di Su Nuraghe continuerà con altri saggi di musiche, canti e balli sardi e continentali animati da Paola Matera e Andrea Garzena; a metà serata, premiazione delle migliori maschere e degustazione di “cattas, zippulas e parafrittius”, dolci della tradizione isolana preparati e offerti dai soci.

Il giorno successivo, domenica 16 febbraio, con inizio alle ore 15:30, pomeriggio dedicato ai più piccini per il Carnevale dei bambini. Ad attenderli, giochi proposti da giovanissimi animatori del Circolo, con doni per i piccoli protagonisti e slalom tra grandi peluches offerti dai soci.