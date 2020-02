Carnevale 2020, maschere piemontesi e tanti biellesi al Bal dal Lunes FOTO

Proseguono gli appuntamenti del Carnevale di Biella 2020. Ieri sera, 10 febbraio, un centinaio di maschere si è dato appuntamento alla Peschiera di Valdengo per il tradizionale Bal dal Lunes. Una piacevole serata in compagnia delle maschere provenienti da ogni angolo della regione, dalla vicina Valsesia passando per il Canavese fin al basso Piemonte. Ad assistere al colorato ed emozionante spettacolo, oltre al seguito delle maschere, più di 300 persone. Infine, l'orchestra ha accompagnato la presentazione delle maschere partecipanti, tenuta dal giornalista e speaker Corrado Neggia.