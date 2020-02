Ponderano Merita: "L'assessore si riprende l'indennità"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Se la notizia della minimale decurtazione dell’indennità del Sindaco e la rinuncia all’indennità dell’Assessore Conti (per Euro 292,83 Euro lordi) è stata prontamente e poco elegantemente sbandierata alla pubblica opinione, la delibera di Giunta n.16 del 28/01/2020 con la quale l’Assessore, dopo sua richiesta, ha votato con i propri colleghi la riattribuzione di quanto a suo tempo rinunziato è stata sapientemente taciuta, ma non è passata inosservata all’attento controllo della minoranza del gruppo Ponderano Merita.

E’ così che svanisce il maldestro tentativo di far credere ai cittadini che questa fosse la giunta dei buoni samaritani. La propaganda della giunta a costo da discount crolla a favore di bonifico, ma continua ad essere alimentata dalla labile percezione di una attività amministrativa che altro non è, in alcuni punti, che la continuazione di progetti già predisposti dalla precedente nostra amministrazione. L’auspicio ora è che l’Assessore Conti, percependo soldi pubblici per esercitare il suo ruolo, si senta di dover restituire alla collettività almeno l’azione minimale per la quale è stato eletto, magari con qualche idea finalmente innovativa. Restiamo in attesa che questa ormai neppure più “nuova” amministrazione prenda finalmente qualche iniziativa propria e inizi le concrete attività per le quali prima è stata eletta e adesso pienamente pagata".