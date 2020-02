Il tempo libero per il piede diabetico, a cura di Ortopedia Pozzato FOTO

Oggi più che mai sappiamo l’importanza di fare almeno 30 minuti al giorno di attività fisica: è una buona abitudine per migliorare il nostro stato psicofisico; ma quando si hanno patologie o il piede diabetico dobbiamo scegliere scarpe, calze e plantari con la massima attenzione per la nostra salute, a volte facendo uso di prodotti come creme e spume per nutrire e rafforzare la pelle dei piedi.Da noi puoi trovare professionisti esperti (tecnici ortopedici) che ti seguono nella giusta scelta di calze e calzature, e - su prescrizione medica - possono confezionarti un plantare adeguato ai tuoi bisogni.

Il podologo.

Il podologo è un servizio che offriamo, su appuntamento, nella nostra sede di Cossato. Il podologo ha le competenze per fare uno screening del piede diabetico e indirizzarti allo specialista di riferimento, qualora necessario.

La nostra strumentazione per la cura del piede, permette al podologo di prendersi cura dei bisogni del tuo piede: dalle callosità all’educazione sanitaria (ti insegnano come mantenere sani i tuoi piedi).Le scarpe.Il riuscire a consigliarti la giusta calzatura per le tue problematiche è il nostro obiettivo da tre generazioni, per fare questo ci appoggiamo a differenti aziende specializzate nella produzione di calzature.Abbiamo selezionato per te delle scarpe adatte ANCHE al piede diabetico:

Yda per il tempo libero è una scarpa molto capiente, dell’azienda Optima Mollitercon, con una suola che permette un controllo biomeccanico del passo e la distribuzione dei carichi.

Activity1.0 della Podartis è una calzatura con suola semirigida biomeccanica, adatta alle lunghe camminate in città.

Eikon è la nuova calzatura sportiva dalle caratteristiche dinamiche. Consigliata anche per la prevenzione primaria del piede diabetico, è Senza cuciture interne, ergonomica, leggera e tecnologica. Eikon è prodotta dal calzaturificio Duna, che offre la possibilità di realizzare scarpe su misura, personalizzate per ogni bisogno, scegliendo colore e modello adatti al tuo piede.

Le calzature possono essere ulteriormente personalizzate grazie all’inserimento di un plantare su misura, atto a scaricare callosità o carichi sbagliati per la tua camminata.I plantari devono essere prescritti dal medico diabetologo, fisiatra, ortopedico o dal podologo.

Le calze

Esistono calze che sono state realizzate con la finalità di proteggere il tuo piede diabetico, in quanto una cucitura sbagliata, un arricciamento o una piega della stessa può essere causa di problemi. Da noi troverai un’ampia scelta di calze adeguate, di ogni tipologia, per ogni tuo movimento. (delle aziende: Podartis / Bort / Roten / Eumedica).

Le creme

La pelle di un piede diabetico è molto importante per il benessere di tutta la persona. Abbiamo una vasta scelta di creme e spume, specifiche per il piede diabetico, tra queste noi consigliamo:

Novafeet Mousse: emolliente, contribuisce al rinnovamento cellulare dello strato corneo e al ripristino del fattore naturale di idratazione dell’epidermide, utile per pelli disidratate e screpolate. A base di Urea 10%, Vitamina E, acido jaluronico e Aloe.

Podartis Cutivel: il gel con collagene che aiuta a rigenerare il tessuto cutaneo. A base di collagene purissimo e naturale, utile per la rigenerazione del tessuto cutaneo.