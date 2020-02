A Miagliano chi prende il Reddito di Cittadinanza svolgerà attività di pubblica utilità

Il comune di Miagliano avvia gli atti amministrativi propedeutici per l’attivazione dei PUC - Progetti utili per la Collettività – che avranno impatto sui beneficiari del Reddito di Cittadinanza residenti nel paese. La decisione maturata dall’amministrazione è la conseguenza diretta del Decreto Ministeriale 149 del 22 ottobre scorso, che ha approvato i Progetti Utili per la Collettività e che prevede che i soggetti assegnatari di contributi derivanti da RdC, nell’ambito del Patto per il Lavoro e l’Inclusione Sociale, svolgano attività di pubblica utilità nel proprio comune di residenza.

“Abbiamo già deliberato in seno alla giunta giovedì scorso – informa il vicesindaco Mauro Vinetti - gli indirizzi tecnici per poter avviare un progetto sperimentale mirato a dare corpo a quanto disciplinato dalla normativa; ora attendiamo indicazioni operative dal Consorzio socio-assistenziale Cissabo, soggetto capofila della gestione del Reddito di Cittadinanza per il Distretto di Coesione Sociale”. Nel comune di Miagliano risultano infatti 16 beneficiari del Reddito di Cittadinanza: un numero non trascurabile sul totale della popolazione, che potrebbero pertanto essere assoggettati alle nuove misure.

“Per ciò che concerne gli ambiti di intervento e la loro progettualità – aggiunge il primo cittadino Alessandro Mognaz – abbiamo tratto ispirazione dal regolamento relativo al nostro gruppo comunale di volontari civici #ViviMiagliano, gli stessi collaboratori potranno peraltro svolgere un ruolo di tutoraggio e controllo, sui soggetti avviati alle attività previste dai PUC. Questa base ci pone infatti in una condizione di vantaggio gestionale, considerato che l’individuazione di personale comunale dipendente, addetto alle mansioni di accertamento del corretto svolgimento delle attività, risulterebbe impercorribile”.

Gli amministratori sono ben consci che l’iter di avvio non sarà purtroppo così celere in quanto, fatta salva l’identificazione delle aree di intervento e la redazione delle linee progettuali, si dovranno poi affrontare, con l‘imprescindibile contributo del Consorzio Cissabo, altre tematiche, quali la selezione delle risorse effettivamente idonee, la formazione delle stesse ed altre incombenze amministrative. “L’accelerazione imposta su questo tema connota ancora una volta, il dinamismo che negli anni ha contraddistinto l’amministrazione del piccolo comune della Valle Cervo”conclude il sindaco.