Biella: "via Falletti completamente al buio. Perchè?" Un lettore scrive

Buongiorno Direttore,

da sabato 8 febbraio via Falletti è completamente buia. Persone anziane che hanno paura,non solo del fatto che non si vede proprio nulla ma anche per il pericolo di cadere. Nella via non ci sono neanche luci di negozi perché non ce n'è proprio.

Probabilmente anche la disposizione dei palazzi non permette che filtri il minimo raggio di luce. Oltretutto i marciapiedi di porfido sono sconnessi e si rischia di inciampare. Nella via ci sono molte persone anziane tra l'altro. Ma perché hanno oscurato tutta la via?