Biella: "La città è la nostra casa. Liberiamola dal degrado". Una lettrice scrive

Gentile Direttore,

è ormai da molto tempo che l'angolo tra via Gromo e via Quintino Sella si presenta come una vera e propria discarica. Ieri mattina, lunedì 10 febbraio, questo è ciò che appariva agli occhi dei residenti e dei passanti: una ventina di sacchi tra sacchetti dell'immondizia, sacchi della plastica (la cui raccolta è il mercoledì mattina) con dentro svariati rifiuti tranne plastica, sacconi neri contenenti chissà che cosa e...questa volta pure una bicicletta!