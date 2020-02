Vittorie e sconfitte per i colori del Tennistavolo Biella

La terza giornata del girone di ritorno dei campionati a squadre di tennistavolo si è chiusa, per i colori del Tennistavolo Biella, con un bilancio non particolarmente favorevole. Tre vittorie a fronte delle cinque sconfitte.Però, a livello individuale, qualche segnale interessante lo si è visto. E, fatto molto curioso, questi exploit, si sono verificati durante lo svolgimento degli incontri che ci visto i portacolori lanieri soccombenti.Il più clamoroso è sicuramente il risultato di Simone Cagna che, nell’incontro di B1, perso contro il Torino, ha battuto nientepopodimeno che Nicholas Frigiolini, seconda categoria (n. 43), solamente un anno fa, numero diciassette d’Italia.

Partiti avanti due a zero con il secondo punto di Vincenzo Carmona su Cardea, gli atleti della carrozzeria Campagnolo, di fronte all’armata torinese, attuale e futura leader del girone, alzano bandiera bianca ed il match si chiude con il punteggio di 5 a 2. Eugenio Panzera non riesce a riscattare la non convincente prestazione dell’andata e, contro gli ex compagni di squadra, ancora una volta conferma la bontà del detto nemo propheta in patria. Simone, da vittima di scottanti rimonte, è passato ad essere lui il carnefice. Partito sotto di due set, prima conclude vittoriosamente con Frigiolini e poi sfiora il colpaccio con Vallino contro cui non finalizza il recupero perdendo la partita al quinto parziale.

Un altro bel risultato è quello ottenuto di Mimmo Api, in tre set, contro Cesario nell’incontro di D1 giocato dalla RDM in quel di Romagnano. Per la formazione biellese che naviga sempre più in cattive acque, si è trattato del punto della bandiera, che conferma l’ottimo stato di forma del atleta del team locale. Fermi al palo, sia Emanuele Gritti, che perde in bella da Valentini, che Luca Formagnana. Completava la formazione sesiana il forte Dalla Rovere.Decisamente degna di menzione anche la prestazione di Fabio Cosseddu nel derby contro la Chiavazzese nel campionato di D2. Il giovane del vivaio biellese si impone a Baronciani e cede solamente in bella (11 a 9) a Furno. Contro i due atleti chiavazzesi, che solamente ad inizio stagione sembravano inarrivabili, il nostro ha giocato al meglio, azzerando, pressoché, il gap tecnico che li divideva.

Il match si è chiuso con il punteggio di 5 a 2 in favore dei portacolori d’oltrecervo, con i punti ottenuti da Fabio, vincente anche contro Milani. A secco rimangono sia Matteo Passaro che Riccardo Felissati.Bello anche il risultato ottenuto, nell’incontro di D3 disputatosi a Verres, da Tommaso Sorrentino vincente su Mannino.I giovani biellesi, contro la Libertas Challant, hanno messo in mostra il loro continuo miglioramento, riducendo enormemente il divario tecnico che vi era, solamente ad inizio campionato, rispetto ai navigati giocatori valdostani. Anche Giacomo Forno e Jack Cenedese hanno disputato ottime partite e solamente la minore esperienza non ha consentito loro di ottenere un risultato migliore. L’incontro è terminato con il punteggio di 5 a 1 a favore dei valdostani che hanno schierato, oltre al già citato Mannino, i fratelli Perrenchio.Per la formazione dell’AssiBiella, che milita nel campionato nazionale di serie C1, ancora un risultato negativo.

Quantomeno nel punteggio. Ad Arese, contro la locale formazione, i lanieri hanno giocato al meglio lottando strenuamente, ma, alla fine, hanno dovuto soccombere con il punteggio di 5 a 4. Nemmeno l’inserimento in formazione di Adrian Panaite ha mutato l’esito del match. Il tecnico del team locale ha portato due punti importanti, ma è stato l’aresino Bertoni, autore della tripletta, la spina nel fianco. Solo Tommy Ferraris, battuto al quinto set, se l’è giocata contro il bravo avversario, sia Francesco Gamba che Adrian, alla fine, hanno racimolato ben pochi punti. La formazione di casa era composta, oltre al già menzionato Bertoni, da Pagliccia e Tripi.Vittoria per il Biella Legno in C2.

I biellesi, senza l’influenzato David Dabbicco, soffrono più del dovuto ad Ovada contro il fanalino di coda del girone. 5 a 3 il punteggio finale con i due atleti di punta, Luca Lanza e Stefano Erba, che si vedono superare da Babboni. Completava la formazione Nicolò Manfredi, vincente su Carosio e battuto, 12 a 10 al quinto set, da Ramassa.Vittoriosa, per 5 a 4, la formazione della Pizzeria Giordano, che disputa il campionato di D2. A Romagnano, con due punti di Remus Ozarchevici, due di Tommaso Spriano ed uno del capitano Eric Acquadro, entrato, sul quattro pari, in sostituzione di Vittoria Furno.Con questi due punti, la squadra ora si trova in seconda piazza alle spalle dell’Ossola 2000 oramai involata verso la vittoria finale, a pari merito con Santhià e Baveno.

Vittoria anche per la formazione Senior di D3, Alaa Noureldin, Angelo Lamagna e capitan Michele Motta si impongono per 5 a 4 alla formazione del Verres.Sabato prossimo tutte le squadre del Tennistavolo Biella giocheranno tra le mura amiche, la Carrozzeria Campagnolo riceverà il Livorno, l’AssiBiella il S. Salvatore Monferrato, Biella Legno l’Alessandria, RDM in D1 e Pizzeria Giordano in D2 una formazione di Baveno ed infine Barbera Auto che incrocerà le racchette con l’Ivrea.Non ci saranno le due formazioni di D3 che già avevano anticipato il derby. Ad aggiudicarselo furono i giovani Giacomo, Jack e Tommaso che si imposero per 5 a 3 ai compagni Alaa, Angelo e Lodovica.