Tennis, Alessia Sbrana e Matilde Iezza volano in finale al Trofeo Silngardi

Un urlo, un abbraccio e l’impresa è compiuta. “Vittoriaaaa! Siamo in finale!”. Sono le parole a caldo di due bambine di 11 anni, biellese ed eporediese, genuine e di talento, che prevalgono in questa giornata di sfide sui campi in terra rossa del Circolo Ivrea Tennis Academy. Nel trofeo a squadre denominato Silingardi, la squadra composta da Alessia Sbrana E Matilde Iezza continua la marcia trionfale di vittorie battendo in semifinale la fortissima squadra de Circolo Tennis Monviso “A” in un confronto sportivo durissimo, sia fisicamente che mentalmente. La sfida termina con un punteggio secco di 3 a 0 in favore della squadra Sbrana/Iezza. Nel singolo, Sbrana, classifica 3.5, ha ragione della bravissima Michelina Valente, negli anni ‘80 giocatrice in serie A con il circolo Country Club Cuneo, classifica 3.4, con il punteggio di 7-6(1), 6-4; a sua volta la determinazione di Matilde Iezza, fa la differenza per aggiudicarsi il confronto, durato circa h 2,40, contro Maddalena Del Prete, classifica 3.4, con il punteggio di 7-6 (3), 7-6 (4). A seguire, la squadra Sbrana/Iezza vince anche il doppio con il punteggio di 6-3, 6-3 ed ipotecando di diritto, con personalità sportiva, la finale che si terrà domenica prossima 16 febbraio al Circolo Il Poggio Agrisport di Poirino (To). Enorme soddisfazione per il maestro Maurizio nonché papà di Matilde Iezza ed per il maestro Alessio Loglisci che segue Alessia Sbrana sui Campi del Circolo Tennis in Valdengo.