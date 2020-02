Medaglie per la Rhythmic School

La scuola di Ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya ha fatto brillare ancora una volta la preparazione e la qualità delle atlete che frequentano la scuola di ritmica candelese, splendida eccellenza dello sport biellese. Sabato si è disputata, presso il palasport di Candelo, la prima prova del campionato regionale FGI Silver LC allieve; mentre domenica, presso il PalaLancia di Chivasso, si è disputata la prima prova dello stesso regionale, ma per le categorie junior e senior. Sono scese in pedana a difendere i colori della Rhythmic School sei ginnaste.

La prima a gareggiare è stata Elena Pavanetto nella categoria A1 che con un ottimo esercizio al corpo libero, seguito da un altrettanto efficace performance alla palla ha conquistato il primo oro. E’ stato poi il turno nelle allieve A3 di Asia Sansone, che con un sontuoso esercizio al corpo libero (in cui ha ottenuto il punteggio più elevato dell’intera gara) seguito da un altrettanto ottima esecuzione alla palla le ha permesso di aggiudicarsi il secondo oro di giornata per il team caro al presidente Carlo Vineis, davanti ad altre ventotto ginnaste. La prova del sabato, fra le mura amiche della bomboniera candelese, si è conclusa con la discesa in campo della categoria A4 che vedeva trentacinque ginnaste iscritte. Oro ed argento per le due RSgirls in gara, primo posto per Beatrice Antorra che ha sfoderato due perfette esecuzioni a cerchio e palla, mentre al secondo posto, ad appena 5 decimi di punto, si è classificata Nadia Di Palma con altrettante splendide esibizioni a corpo libero e nastro.

Nella giornata di domenica, a Chivasso, due erano le RSgirls in gara, entrambe nella categoria J2, dove hanno gareggiato quarantadue ginnaste. Giada Mello Grand ha messo tutte in fila, inanellando uno splendido primo posto, frutto di due prove inappuntabili a cerchio e nastro, mentre Giada Vitale dopo aver fatto un’ottima palla è incappata in un errore alle clavette, che l’hanno relegata al diciannovesimo posto. Le atlete sono state seguite in pedana nei due giorni di gara dalle istruttrici Arianna Prete, Martina Impallaria e Cristiana Berruti, coadiuvate dalla coreografa Lena Chursina e dalle assistenti Arianna Larice e Camilla Pavan mentre era impegnata con il corpo giudicante (solo il sabato) la DT Tatiana Shpilevaya.

Siamo estremamente soddisfatti dei risultati ottenuti – il commento dello staff tecnico – frutto del lavoro costante ed appassionato che si porta avanti in palestra con le numerose ginnaste durante le varie sessioni di allenamento. Le nostre ginnaste hanno effettuato degli ottimi esercizi ed hanno vinto meritatamente, un solo esercizio è stato macchiato da un errore evidente …ma ci sarà modo per questa ginnasta di dimostrare il suo valore nella seconda prova del campionato che si disputerà a Marzo.

L’aver conquistato la vetta di tutte le categorie in cui ci siamo presentati ha generato ammirazione ed anche qualche critica da parte di qualche addetto ai lavori che sperava di ottenere risultati migliori sul campo – è il commento dello staff organizzativo che ha predisposto come di consueto al meglio la prova assegnata - i risultati ottenuti dalla Rhythmic School sono frutto della bravura delle atlete e della professionalità dello staff tecnico societario, chi non ha gradito pensi a lavorare con maggior competenza ed a preparare meglio le proprie atlete.