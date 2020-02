Da PILOTTO CERAMICHE la tua abitazione diventa casa FOTOGALLERY

La tua casa, gli ambienti in cui vivi, non sono solo mattoni e cemento, ma amore, calore ed intimità. Se con le mani hai costruito un'abitazione è con il cuore che questa diventa casa: perché nella tua realtà domestica vivi le esperienze che diventeranno ricordi; preziosi ed unici momenti di intimità famigliare da trascorrere con la gratificazione di un ambiente confortevole e curato, semplice ma raffinato.

Tutto questo è il “pane quotidiano” di Marco Pilotto e della sua PILOTTO CERAMICHE Teorie d’interni, azienda di Occhieppo Inferiore che propone materiali per la casa, partendo dagli inossidabili pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato (oggi anche le tanto pubblicizzate, quanto discusse, “grandi lastre”: piastrelle dalle dimensioni eccezionali, che però necessitano di lavorazioni e manipolazioni altrettanto eccezionali, quindi di personale altamente qualificato), parquet, resine, mosaici in vetro artistico, sanitari, rubinetteria, box e piatti doccia, mobili bagno, termoarredi, fino ad arrivare all’ultimo gioiello di casa Pilotto, il pavimento in sughero. Tutto questo, selezionando fornitori in grado di soddisfare le restrittive normative sulla qualità dei materiali, ma soprattutto in grado di soddisfare ogni esigenza della clientela.

Il titolare, Marco Pilotto, racconta la sua azienda: "Ho iniziato una ventina di anni fà senza un negozio, come semplice “venditore” di pavimenti in gres porcellanato, visitando direttamente i cantieri. L'azienda, poi, negli anni si è sviluppata e, quando è nata Pilotto Ceramiche, ho aperto l'attuale punto vendita, ampliando la gamma dei materiali a corredo, ovvero completando l’offerta verso i clienti, appunto con sanitari, rubinetteria, box e piatti doccia, mobili bagno, termo arredo, accessori bagno..., e verso le imprese e gli artigiani con colle, stucchi innovativi a base di resine, impermeabilizzanti di ultima generazione ecc..., mantenendo però, sempre e comunque, un occhio di riguardo verso i prodotti di provenienza Italiana o che fossero in grado di garantirmi la medesima alta qualità".

L'innovazione, la ricerca, la qualità ed il wellness sono i punti cardine di PILOTTO CERAMICHE Teorie d’interni. "Sono sempre alla ricerca di materiali innovativi - spiega Marco Pilotto - come i nuovi pavimenti flottanti in SUGHERO; 100% naturale ed ecologico, oltrechè ricco di impareggiabili doti, tra le quali spiccano la assoluta impermeabilità, la resistenza al fuoco, la capacità di isolare termicamente ed acusticamente, la naturale proprietà antibatterica ed ipoallergenica (quindi consigliatissimo l’utilizzo a pavimento in presenza di bambini e adulti con problemi di allergie o di asma poichè non assorbe la polvere e di conseguenza gli acari, dai quali provengono queste problematiche), la resilienza e l’elasticità, che lo rendono un importante alleato dei professionisti che operano nel settore fisioterapico; insomma un materiale ricco di pregiate proprietà, per il quale sono esclusivista per Biella e provincia per conto di un’importante azienda portoghese, leader del settore.

In tutta Italia e anche all'estero, PILOTTO CERAMICHE offre preventivi gratuiti, rilevamenti di misure in cantiere, consulenza per accedere ad eventuali agevolazioni fiscali, assistenza nella scelta dei materiali più consoni alle varie esigenze fino al servizio di posa attraverso l'ausilio di personale qualificato. "Io mi sposto dove c'è lavoro, in Italia e all'estero, come ad esempio Svizzera e Francia dove ho lavorato diverse volte. - precisa Marco Pilotto - Il cliente può effettuare il semplice acquisto dei materiali oppure, se non ha professionisti a cui rivolgersi, può richiedere il servizio di posa in opera, che fornisco grazie alla collaborazione con imprese ed artigiani di fiducia".

Pilotto Ceramiche Teorie d'Interni è ad Occhieppo Inferiore (BI), in Via per Muzzano 30

tel. 0152593024 - 3473726792

mail info@pilottoceramiche.com

sito www.pilottoceramiche.com

Facebook Pilotto Ceramiche