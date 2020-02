Azienda Agricola Forestale di Luigi Massarotto, esperienza e competenza dal 1963 FOTO

Attiva dal 1963, l’Azienda Agricola Forestale di Luigi Massarotto a Curino vanta molte conoscenze nel settore, grande esperienza e competenza. L’azienda biellese, a disposizione di clienti privati, aziende ed enti pubblici, è fornita di mezzi e macchinari all’avanguardia che permettono interventi di potatura di alberi ad alto fusto, la pulizia di boschi di ogni genere, l’abbattimento di piante pericolose e la raccolta di legname per il commercio.

In particolare, l'azienda offre lavori di pulizia dei boschi anche di grosse metrature, per i quali è attrezzata con appositi portatronchi, oltre all’esecuzione di variegati servizi tra cui potature e cippature di piante ad alto fusto e abbattitura di alberi pericolanti. Inoltre, la ditta prepara la legna da ardere, prodotta in lunghezze diversificate a seconda dell'utilizzo.

L’Agricola Forestale di Luigi Massarotto è in possesso di un notevole parco macchine, diversificato e specializzato. La massima puntualità nello svolgimento dei lavori e l'assoluta trasparenza per tutti i clienti è una garanzia: gli strumenti e i macchinari utilizzati sono diversificati e all’avanguardia, per rispondere ad ogni esigenza.

I servizi dell'Azienda Agricola Forestale Massarotto sono a disposizione in provincia di Biella. La ditta si trova in Frazione San Martino 26, a Curino.

Per info: 347/9512810 - luigi.massarotto@gmail.com - massarottoagroforestale.it.