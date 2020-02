Da I Sapori del Viale il menù perfetto per San Valentino: creatività e amore in gastronomia FOTO

In questi giorni le vetrine della Gastronomia I Sapori del Viale, sono ricche di idee regalo per la Festa degli Innamorati. Il menù perfetto per San Valentino deve incontrare, senza ombra di dubbio, i gusti e le preferenze del proprio compagno o compagna e per dare un tocco di romanticismo in più ad ogni portata lasciatevi guidare dalla vostra creatività e fantasia.

In cucina non esistono cibi afrodisiaci ma l’impiego di prodotti di qualità, sapientemente cucinati possono davvero fare la differenza. Ecco perché I Sapori del Viale creano menu’ ad hoc per le occasioni particolari, dall’aperitivo al dolce.Molte proposte per piatti gustosi e sfiziosi a volte di consistenza contrastante tra croccante e soffice, dolce e salato, profumi caldi e freschi sono un ottimo modo per conquistare l’attenzione del nostro ospite. Il piatto forse più importante di tutto il menu per San Valentino è il dessert.

Preparare il dolce per il vostro partner è un bellissimo gesto, indagate e cercate di scoprire il suo dolce preferito e vedrete che la vostra cena risulterà essere indimenticabile.Il successo della Gastronomia del Viale, è dovuto alla passione rivolta ai particolari per la presentazione del prodotto e la cura nella scelta delle materie prime artigianali e genuine. Fatevi consigliare dai titolari Laura e Fulvio e la vostra cena di San Valentino sarà un successo.

Inoltre in negozio vi aspetta una novità: richiedete la nuova tessera fedeltà de I Sapori del Viale, potrete così usufruire di sconti premio sui vostri acquisti.I Sapori del Viale” viale Macallè, 14 a Biella. Orari di apertura: dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19,30. Il sabato dalle 8,30 alle 13 e dalle 16 alle 19. Chiuso il lunedì.