Umanesimo della cura, creatività e sentieri per il futuro: convegno all'Ospedale

Nell’ambito del cammino intrapreso per la v centenaria incoronazione della madonna di oropa che si svolgerà il 30 agosto 2020, l’azienda sanitaria locale di biella, in collaborazione con il santuario di oropa, organizza il convegno “umanesimo della cura, creatività e sentieri per il futuro”.

Il Convegno, rivolto prioritariamente a professionisti sanitari, avrà come tema centrale la pratica della cura attraverso l’esercizio dell’ascolto dell’altro e di sé, della narrazione e della riflessione. L’incontro si svolgerà martedì 11 febbraio 2020 presso l’Ospedale degli Infermi a Ponderano.

Questo il programma:

Sessione del mattino, chairman: dott. Eugenio Zamperone

8.30 Registrazione dei partecipanti

9.00 Apertura dei lavori e saluti delle Autorità

9.20 Intervento del Vescovo Mons. Roberto Farinella

9.50 Filosofia della cura Luigina Mortari Discussant Carla Becchi – Aldo Tua

10.30 Un circolo virtuoso tra cura e creatività quale componente di fondo dell’identità umana: una prospettiva evolutiva Gianluca Bocchi

Discussant Padre Piero Contenti – Stefano Zucchi

11.10 Umanesimo e medicina: prospettive etiche Carla Corbella Discussant Padre Piero Contenti – Stefano Zucchi

11.50 Tavola rotonda: “Sulla cura e la sua pratica” Conduce Ruggiero Corcella Francesco Leone, Antonella Croso, Myriam Paris, Andrea Rabbachin.

12.50 Lunch sessione del pomeriggio Chairman: Padre Piero Contenti

14.00 Co-nascere: stupore e creatività della cura Luciano Manicardi

14.30 Ambienti narrativi e pratiche partecipative per un umanesimo della cura Vincenzo Alastra

15.00 Testimonianze: Roberta Invernizzi Intervista Stefano Taffettani. Proiezione della digital story: “Emozioni”

15.30 Riflessioni conclusive

15.45 – 16.00 Valutazioni ECM