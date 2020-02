Soggiorno a Gatteo Mare con il Centro Incontri Cossato, aperte le iscrizioni

Iscrizioni aperte per il viaggio a Gatteo Mare (Emilia Romagna) organizzato dal Centro Incontri Cossato per il periodo dal 13 al 27 giugno 2020. Il soggiorno si svolgerà all'Hotel Solaris, a 150 metri dalla spiaggia e dal lungomare, in una zona centrale e tranquilla. La partenza è fissata per sabato 13 giugno in Piazza Croce Rossa a Cossato. Le camere disponibili sono doppie o matrimoniali, mentre le singole (7 disponibili) saranno assegnate ai primi richiedenti. Nella doppia c'è la possibilità di aggiungere un 3° e un 4° letto.

Le prenotazioni sono da effettuarsi al Centro Incontro Cossato o chiamando il Tutor Stefano al 334-8957448. Per la prenotazione sarà necessario lasciare nome, cognome, recapito telefonico e una caparra. Il prezzo comprende: Viaggio in pullman GT di andata e ritorno con wc. Servizi privati in camera, aria condizionata, trattamento di pensione completa. Servizio a buffet illimitato. Bevande ai pasti e pizze a richiesta infornate al momento. Per la spiaggia: una cabina mare a disposizione per il gruppo, 1 ombrellone e 2 lettini ogni 2 persone. Drink di benvenuto e serata di “arrivederci” in hotel.

E ancora assistenza giornaliera hostess, un accompagnatore per il gruppo. Assistenza sanitaria. Una misurazione della pressione per il gruppo durante il soggiorno. Montepremi per gare di bingo; partecipazione alla gara “Costa Amica”.

Set di bocce da spiaggia in omaggio al gruppo; coppe per i vincitori e pergamene per i secondi. Infine, il costo prevede anche la copertura assicurativa per tutto il gruppo (RC/Infortuni e assicurazione integrativa per spese mediche e assistenza alla persona).

Per Ulteriori Informazioni e iscrizioni: Stefano 334/8957448 oppure Centro Incontro Cossato Tel. 015/921260 - Aperto tutti i giorni dalle 13,30 alle 18.