Parco Bau, nuovi appuntamenti con gli amici a quattro zampe a Pray

Tornano gli eventi del Parco Bau di Pray ancora in collaborazione con l’Asd Jollylandia di Roasio. Tre gli appuntamenti finora in programma: il 23 febbraio si potranno a vere consigli su come andare a camminare con il proprio amico a quattro zampe al guinzaglio senza che tiri. Il 29 marzo invece dalla teoria alla pratica con una passeggiata educativa.Poi il 19 aprile sarà proposto “Dog’s Talent”: gioca con i tuo amico a quattro zampe e mostra il suo talento. L’ingresso al parco Bau di Pray è riservato a cani vaccinati, verrà presa visione del libretto delle vaccinazioni.