ACI Biella e UGB, sabato la prima riunione per il corso Ufficiali di Gara

Si è svolta sabato 8 febbraio la prima riunione che ha coinvolto i Commissari di Percorso e gli Ufficiali di Gara provenienti da Biella e altre province.Circa 60 i partecipanti presenti al gruppo istituito da ACI Italia con lo scopo di aggiornale i nuovi ufficiali per qualsiasi tipo di evento su strada.

“Stanno cambiando le regole – a parlare il presidente di ACI Biella Andrea Gibello – Si sta procedendo verso il semi-professionismo in questo ambito per gli Ufficiali di Gara, seguendo un modello di maggiore responsabilità per queste figure, che devono essere sempre più formate e preparate. ACI Italia sta lavorando soprattutto sulla questione sicurezza, assieme ad un gruppo di persone formate”.

Presente alla riunione anche il Presidente degli Ufficiali di Gara Biellesi (U.G.B) Giampiero Loffi.