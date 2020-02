A Pollone va in scena la terza edizione della Mostra dei Campanacci con la Pro Loco

È giunta alla terza edizione la Mostra di Campanacci da pascolo della tradizione contadina che la Pro Loco di Pollone ha organizzato per domenica 16 febbraio in collaborazione con gli allevatori Pollonesi.

“Ci aspettiamo circa un migliaio di campanacci di tutte le forme, dimensioni e tonalità, con i loro collari, alcuni anche lavorati a mano” spiega Adriano Giarretta della Pro Loco. “Campanacci che con il loro suono accompagnano la vita dei margari e delle loro mandrie, tra gli alpeggi e i meravigliosi prati in fiore, gioia trasmessa a noi anche con il rito della transumanza che si rinnova da secoli. Il lento ed efficace trasferimento delle mandrie verso gli alpeggi in montagna, accompagnati dal suono dei campanacci”.

L’originale allestimento offrirà ai presenti l’opportunità di vedere ma anche ascoltare il suono dei tantissimi pezzi esposti. Grande novità per il 2020: a partecipare alla manifestazione anche l’associazione Campanari del Monferrato, che porteranno a Pollone il loro campanile mobile e intratterranno il pubblico con concerti vari nell'arco dell'intera giornata.

L’obiettivo principale dell’associazione è di recuperare e tramandare l’antico metodo di suonare le campane manualmente, principalmente a festa, attraverso la tastiera meccanica posta nella cella campanaria dove, una volta bloccate le campane e collegati i battacchi ad essa, si possono suonare diverse melodie a seconda del concerto presente sul campanile: tale metodo era e viene chiamato tutt’ora “baudetta”.

“Vogliamo salvare ciò che è ancora recuperabile - dice il presidente dell’associazione Campanari del Monferrato - e portare avanti questa tradizione, riportarla sui nostri campanili e alla gente nelle piazze attraverso un concerto di campane itinerante, insegnarla a chiunque voglia impararla attraverso corsi di scuola, al fine di non far scomparire questa piccola parte del panorama sonoro caratteristico dei nostri territori”. Insomma, un concerto da non perdere.

Ecco il programma della mostra: si parte alle 9 con l’arrivo degli espositori per poi dare il via alla cerimonia di apertura al pubblico alle 10. Alle 12,30 pranzo contadino aperto a tutti e alle 17 chiusura dell’esposizione. A conclusione della giornata verrà distribuita la merenda sinoira dalle 19,30 in poi.

La Pro Loco informa che è stato posizionato un capannone che raccoglierà al di sotto tutti i campanacci e permetterà la visita all’esposizione con qualunque tempo.