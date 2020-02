Incontro formativo Geometri Bielle e Vercelli: al via convegno Tavolo di Lavoro 2020

Mercoledì 12 Febbraio dalle ore 8.30 alle 13.30 si svolgerà a Caresanablot il convegno formativo “Tavolo di Lavoro: Norme per il riuso e la riqualificazione dell’edificato e la rigenerazione urbana”, che tratterà di norme di semplificazione in materia urbanistica e modifiche alla legge regionale n. 16 del 2018. Il convegno è promosso dalla Regione Piemonte unitamente alla Rete delle Professioni Tecniche ed al Comitato dei Geometri e Geometri Laureati Piemonte, con il patrocinio del Collegio Geometri di Biella, e si svolgerà a Vercelli Fiere di Caresanablot - “Sala Monterosa” St. vecchia per Olcenengo 10/11.

Il programma prevede alle 8.30 la registrazione dei partecipati, per poi partire con i saluti istituzionali alle 9.00. Tra i partecipanti ai saluti il Geom. Gianmario Avetta (presidente Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Vercelli), il Geom. Fabio Carosso (vice-presidente Regione Piemonte e Assessore all’Urbanistica), l’Avv. Andrea Corsaro (Sindaco di Vercelli e Presidente Anci Piemonte), la Prof.ssa Franca Biglio (Presidente ANPCI Nazionale), l’Arch. Laura Porporato (Presidente Rete Professioni Tecniche Piemonte) e il Geom. Giovanni Spinoglio (presidente del Comitato Regionale Geometri).

Alle 9.30 l’inizio degli interventi dei relatori, coordinati dall’Ing. Giuseppe Scaramozzino, moderatore della mattinata quale direttore edilizia ambiente e sicurezza territoriale per il Comune di Vercelli. In questa sede verranno trattati aspetti sia urbanistici con l’Architetto Valter Marin (Consigliere Regionale) e l’Ing. Livio Dezzani (esperto in urbanistica e membro INU), che legali con l’avvocato Pietro Golinelli. Alle ore 11.00 partiranno gli interventi programmati, quesiti e approfondimenti, con dibattito finale. I lavori si concluderanno alle 13.30 con un ultimo intervento dell’Ing. Scaramozzino.