Karate: Funakoshi 1976 vince il trofeo Città di Borgosesia

Con una eccellente performance di squadra il karate Team Funakoshi 1976 si è imposto nell’Interregionale “Città di Borgosesia” vincendo il Trofeo Kumite con un distacco di oltre 30 punti dalla seconda classificata, conquistando 4 ori, 4 argenti e 2 bronzi! A trascinare il Team biellese sono stati i giovanissimi Esordienti che hanno conquistato 3 ori con: Carlo Gozzi (45 kg), Manuel Crepaldi (40 kg) e Diego Fiori (50 kg); 3 argenti con: Ya Hsuen Pietropoli, Francesco Salussolia, Davide Nuccio; 1 bronzo con Christian Spilinga e 1 quinto posto con Stefano Sasso.

I giovanissimi atleti allenati dal Maestro Damiano Rovatti hanno dato spettacolo e ricevuto i complimenti degli Ufficiali di Gara per la determinazione e la correttezza sempre manifestata. Nei Cadetti Luca Zaramella deve accontentarsi dell’argento nei 47 kg e Camilla Feltrin ottiene il bronzo negli Juniores 53 kg. La ciliegina sulla torta la serve in chiusura di gara Luca Riello che, con una superba prestazione tattico-tecnica e una grandissima determinazione, conquista l’oro nella difficilissima categoria dei 60 kg. in classe Assoluta. E a fine gara tutti attenti alla lettura della classifica Società: al 1° posto Funakoshi 1976 BiellaCandelo; 2° Ippon 2 Biella; 3° C.T.A.R. Brescia; 4° Star Fighting Torino. E tutti a far festa!