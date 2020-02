Dal Nord Ovest - Lutto in Valsesia: muore a 6 anni Anastasia, la "Principessa dei tubicini"

Anastasia, da tutti conosciuta come la "Principessa dei tubicini" è diventata un piccolo angelo. La notizia è stata data dalla stessa associazione nata in questi anni per sostenere le spese delle cure. « Questa notte alle 00:45 è mancata la nostra Principessa. Ringraziamo tutti quelli che ci sono stati accanto in questi 6 meravigliosi anni». Tante in questi anni le iniziative a favore della associazione e di Anastasia che lascia un vuoto incolmabile nei cuori di mamma, papà, nonni e dei tanti amici che l'hanno conosciuta.