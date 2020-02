Dal Nord Ovest - Incendio in un'area industriale dismessa

Alle 15,40 del 9 febbraio i Vigili del Fuoco di Varallo sono intervenuti a Serravalle Sesia per un incendio nella ex ditta LIS. L'intervento della squadra ha permesso di spegnere le fiamme che si erano sviluppate in un container abbandonato e poi propagate alle vicine sterpaglie. In seguito si è effettuata un'opera di bonifica del luogo. L'intervento è durato circa un'ora e mezza circa.