Attimi di apprensione a Gaglianico per un incendio scoppiato nel sottotetto di un'abitazione. L'allarme è scattato intorno alle 19.30 di oggi, 10 febbraio. Sul posto si sono precipitati, oltre ai Carabinieri, anche tre mezzi dei Vigili del Fuoco che, in breve tempo, hanno avuto la meglio sulle fiamme circoscrivendo il rogo. Sono in corso ora le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza della zona.